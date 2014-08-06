Kerry: Gazze'de ateşkes avantajı iyi değerlendirilip müzakereler yapılmalı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry İsrail ve Filistin yönetimlerinden, Gazze'deki ateşkesin avantajını kullanıp daha kapsamlı müzakereler yapılması yönünde adımlar atmalarını istedi.

BBC'ye özel bir mülakat veren Kerry, artık dikkatlerin "iki devletli çözüme" yönelik müzakereler üzerinde toplanması gerektiğini söyledi.

Kerry yoğunlaşılması gereken konuları ise "barışın tesisi", "roketlerin imhası", "bölgenin silahlardan arındırılması" ve "daha farklı bir geleceğe yönelmek" olarak saydı.

ABD Dışişleri Bakanı İsrail'in Filistinlilerin roket saldırılarına karşı kendisini savunma hakkını desteklediklerini belirtti, saldırılardan Hamas'ı sorumlu tuttu.

Kerry bununla birlikte Gazze'de "korkunç derecede sivil zayiat verildiğini" de kabul etti.

Hamas ve İsrail arasında Mısır'ın girişimiyle varılan üç günlük ateşkes dün sabah yürürlüğe girmişti.

İsrail ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye yeni bir heyet gönderdi. Heyet, Mısır ve Filistin yönetimleriyle daha uzun süreli bir ateşkes için pazarlık yapacak.

Binlerce Filistinli evlerine dönüyor

Gazze'de yaşayan ve İsrail'in saldırıları sonrası Birleşmiş Milletler'in (BM) sığınaklarına giden binlerce Filistinli evlerine dönüyor.

İsrail ordusu Gazze'deki tüm güçlerini geri çektiğini, bölgedeki tüm tünelleri yok ederek esas amacına ulaştığını açıklamıştı. Hamas ise İsrail'in başarısız olduğu görüşünde.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in 8 Temmuz'da başlattığı saldırılarında 1867 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söylüyor. BM'ye göre, yaşamını yitirenlerin yüzde 68'i sivil.

Hamas'ın saldırılarında ise İsrail'de 63'ü asker 67 kişi öldü.