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Kerpetenle alarmlarını kırdığı giysileri çalmak isteyen kadın tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir giyim mağazasının soyunma kabinlerinde, giysileri, üzerlerine takılı alarmları kerpetenle kırarak çalmaya kalkıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadından 1'i, tutuklandı

06 Kasım 2018 14:24

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde bir giyim mağazasının soyunma kabinlerinde, giysileri, üzerlerine takılı alarmları kerpetenle kırarak çalmaya kalkıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadından 1\'i, tutuklandı.
Olay, İspat Cami Mahallesi\'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen Y.G. (22), M.B. (46) ve D.K. (17), seçtikleri kıyafetlerle soyunma kabinlerine girdi. Kadınlar, yanlarında getirdikleri kerpetenlerle giysilerin alarmlarını kırdı. Kabinden gelen seslerden şüphelenen mağaza çalışanları, polise haber verdi. Şüpheliler, çantalarına koydukları giysilerle mağazadan ayrılmak isterken gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.G. ve D.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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