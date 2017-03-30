Kerkük'teki protestolarda 2 kişi yaralandı; Türkmen Cephesi lideri BM'nin devreye girmesini istedi

Irak’ın Kerkük kentinde il meclisinin önceki gün aldığı Kürdistan bayrağının kamu binalarına çekilmesi kararı Bağdat ile Erbil arasında gerilime yol açarken kararı boykot eden ve dün gösteri düzenleyen Türkmenlerin üzerine araç sürülmesi sonucu iki gencin yaralanması gerilimi daha da yükseltti. Irak Türkmen Cephesi (ITC) lideri Salihi, BM’nin devreye girmesini istedi.

Irak’ın petrol zengini Kerkük vilayetinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bayrağının kamu binalarına çekilmesine dair valilik kararnamesinin önceki gün il meclisinde kabul edilmesinin yankıları sürüyor. Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre, bu karar Erbil ile Bağdat arasındaki ipleri gererken, Kerkük’te yaşayan Türkmenlerin protestosuna araç sürülmesi sonucu iki gencin yaralanması gerilimi daha da artırdı.

Gazeteye konuşan ITC lideri Erşad Salihi şunları söyledi: "Olayların bu hale gelmesinin perde arkasındaki isim Kerkük Valisi Necmeddin Kerim. Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (IKYB) olduğunu söylese de, biz kendisinin PKK’lı olduğunu çok iyi biliyoruz. Amacı ciddi şekilde provokasyon yaratmak ve bunları artırmak. Alınan karar kesinlikle yasal değil. Bundan dolayı konuyu Federal Mahkeme’ye götürüyoruz.

"Araç sürdüler"

"Karar elbette Türkmenler içinde infial yarattı. Bugün (dün) saat 13.00 sıralarında çok sayıda Türkmen sivil toplum kuruluşu karara karşı kentte toplanarak yürüyüş yaptı. İl meclisinden tanıdığımız iki Kürt üye araçlarıyla yürüyüşü önlemeye çalıştı. Araçlarını korteje doğru sürdüler ve iki gencimiz yaralandı. Gençler hastanede tedavi altında.

"Ateş açtılar"

"Çok kötü şeyler oluyor. ITC binasına, sokaklara, evlere astığımız Türkmen bayraklarına, Türkmen liderlerin posterlerine kurşun yağdırdılar. Kimliği belirsiz kişiler diyorlar ama biz kimler tarafından yapıldığını tahmin edebiliyoruz. Kerkük diken üstünde. Bu kıvılcımlar iyice alevlenirse, bölgede büyük karışıklık yaşanacak.

"BM devreye girmeli"

"Elbette herkes kendisini koruyacak. Kerkük bir patladı mı, bu hem bizim için, hem de Kürtler için iyi sonuç vermez. Kerkük küçük bir Ortadoğu’dur. Türkiye’nin açıklaması çok önemli. Sadece Türkiye’nin devreye girmesi yetmez. BM, ABD, Suudi Arabistan ve İran gibi aktörler de devreye girmeli ki, Kürtleri aldıkları bu karardan vazgeçirsinler."

IKBY: Karar yasal

IKBY Başkanlığı dün Kerkük’teki resmi kurumlara IKBY bayrağı asılmasının ‘yasal ve normal’ olduğunu savundu.Açıklamada “Önceki rejimin (Baas) 2003’te yıkılmasından ve özellikle DEAŞ’ın ortaya çıkmasından sonra Kürdistan bayrağı Kerkük’te dalgalanıyordu. Kerkük’ü terör ve tehditlerden de koruyan o bayrak olmuştur. Meselenin büyütülmesine gerek olmadığı gibi bunun ayrışmaya yol açmaması gerekir” denildi.

Erbil-Bağdat gerildi

Kerkük’teki bayrak kararına sert tepki gösteren Irak Maliye Bakanı Vekili Abdurezak İsa’nın Kerkük’teki memur maaşlarının kesilmesine dair sözlü talimat verdiği iddia edildi. IKBY’ye yakın Rudaw’a konuşan Kerkük İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Azad Cebbari, “Elimizde yeri gelince kullanabileceğimiz ciddi kartlar var. Birincisi; Irak’ın enerji akımının büyük bir bölümü Kerkük’ten sağlanıyor, bunu keseriz. İkincisi; Kerkük’teki sığınmacıların tamamını göndeririz. Üçüncüsü; Kerkük petrolünün geliri fazlasıyla memur maaşlarına yetiyor” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Doğru bulmuyoruz

TRT Haber’de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kerkük’teki bayrak kararıyla ilgili şunları söyledi: “Biz burada bölgesel yönetimin bu yaptığı oylamayı doğru bulmuyoruz. Oylamadan önce de (IKBY Başbakanı) Neçirvan Barzani’ye Müsteşarımız Ümit bey telefon açarak bu konudaki düşüncelerimizi paylaştı. Kendisinin söylediği, ‘Artık oylama olur oylamadan evet çıksa da biz bu bayrağı asmayı düşünmüyoruz.’ Her şeyden önce o bölgenin etnik yapısını değiştirmek doğru olmaz. Oldubittiye getirmek hiç doğru olmaz. Tek taraflı adımların da bir faydası olmaz.”