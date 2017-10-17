Kerkük'teki petrol sahaları Bağdat'ın elinde

Kürt güçlerin, valilik binası ve kilit öneme sahip askeri üslerin yanı sıra bazı petrol sahalarının kontrolünü kaybettiği Kerkük'te, Irak ordusu iki petrol yatağını daha ele geçirdi.

Kerkük'teki en büyük iki petrol sahası olan Bay Hasan ve Havana'da kontrolü sağlayan Irak ordusu, böylece vilayetteki tüm petrol yataklarını ele geçirmiş oldu.

Bağdat'taki petrol bakanlığından bir yetkili, daha önce peşmerge güçlerince kontrol edilen petrol sahalarındaki Kürt teknisyenlerin çalışmaları durdurup kuyulardan ayrıldıklarını söyledi.

Iraklı güçler dün de Baba Gürgür, Cambur ve Habbaz petrol sahalarını ele geçirmişti.

Sincar ve Hanekin'den çekildi

Irak'ın kuzeyindeki Kerkük'ten çekilen Kürt güçlerin, nüfusunun büyük bölümü Ezidi olan Sincar kasabasını da ordu ve beraberindeki Haşdi Şabi milislerine bıraktığı bildirildi.

AFP'nin haberine göre, Şii Haşdi Şabi milisleri, peşmergelerin çatışmaya girmeksizin Sincar'dan çekilmesi üzerine Irak ordusuyla birlikte kasabaya girdiklerini açıkladı. Alman dpa ajansına konuşan kaynaklar, bazı Ezidi ailelerin kasabadan ayrıldığını belirtti.

Kürt güçler, IŞİD'in Ezidilere yönelik katliamına sahne olan Sincar'ın kontrolünü 2015 yılı sonlarında IŞİD'den almıştı. On binlerce sivilin yakınlardaki dağlara kaçmak zorunda kaldığı kasabada, IŞİD tarafından katledildiği tahmin edilen Ezilere ait 30 toplu mezar bulunmuştu.

Reuters'ın haberine göre, peşmerge güçleri, İran sınırındaki Hanekin bölgesinden de çekildi. Ajansa konuşan güvenlik kaynakları, peşmergelerin, Iraklı güçler mevzilerine yaklaşırken bölgeden çekildiklerini aktardı. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Hanekin'de küçük bir petrol sahası da bulunuyor.

Reuters/dpa/AFP/AP/CÖ/HS

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