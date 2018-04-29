Kerkük'te sokağa çıkma yasağı, Türkiye'den askeri operasyon uyarısı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bugün yapılan bağımsızlık referandumunda sandıklar kapandı. Kerkük Valiliği, kent merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Kerkük'te Türkmenlere yönelik bir fiili müdahalenin olması halinde Türkiye'nin hemen askeri operasyon düzenleyeceğini söyledi.

Kerkük Valiliği'nin ilan ettiği sokağa çıkma yasağı gece boyunca yürürlükte olacak.

Referandum Erbil, Süleymaniye ve Dohuk illerinin yanı sıra tartışmalı Kerkük'te ve Salahaddin'in Tuzhurmatu, Diyala'nın Hanekin ilçeleri ile Celavla ve Karatepe kasabalarında da yapıldı. Referandumda 5 milyondan fazla seçmenin oy kullanma hakkı vardı.

IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) yakınlığıyla bilinen Rudaw Televizyonu oy verme işleminin sona ermesine bir saat kala, referanduma katılım oranının yüzde 76'yı bulduğunu bildirmişti.

Türkiye'de Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) daha önce Rudaw'ın yanı sıra K24 ve Waar televizyonlarını Türksat uydusundan çıkartılmıştı.

Karara gerekçe olarak, televizyonların "Türkiye'de yerleşik olmaması ve üst kuruldan yayın lisansı almaması" gösterilmişti.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber televizyonuna yaptığı açıklamada, referandum sonrası Ankara'nın bundan sonra Irak'taki tek muhatabının Bağdat olduğunu söyledi.

"Göreceksiniz ilerleyen günlerde PKK, Barzani'ye saldıracak" diyen Çavuşoğlu, peşmergeye verilen askeri eğitim desteğinin de kesileceğini söyledi.

Çavuşoğlu "Askeri seçenek an itibarıyla ne kadar yakın ya da uzak Türkiye için?" şeklindeki bir soruya ise şu yanıtk verdi:

"Uzak veya yakın diye değerlendirmek doğru olmaz. Bu gelişmelere bağlı. Türkmen kardeşlerimize yönelik bir şey olursa bu her an, hemen olur. Türkmen kardeşlerimize yönelik bir fiili müdahale olursa (Türkiye tarafından) askeri operasyon hemen olur. Yani bunun herhangi bir planlaması olmaz. Gelişmelere göre olur."

Irak Parlamentosu, referandum devam ederken petrol sahalarının kontrolünün federal hükümete devredilmesi için bu bölgelere asker gönderme kararı almıştı.

Pazartesi günü kabul edilen kararda, "Parlamento ordunun başından (Başbakan Haydar El İbadi) özerk Kürdistan bölgesinin 2003 yılında bu yana kontrol ettiği alanlara asker göndermesini talep etmektedir" denildi.

Peşmerge güçleri, aralarında Kerkük'ün de bulunduğu statüsü tartışmalı bazı bölgelerin kontrolünü 2014 yılında Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünden geri almıştı.

IKBY, "Evet" çıkması beklenen referandumun ardından Bağdat ile bağımsızlık görüşmelerine başlamak istiyor.

Irak hükümeti ise referandumun sonucunu tanımayacağını söylüyor.