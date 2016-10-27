Kerkük'te saldırıların bilançosu: En az 80 ölü

Amerikan Associated Press haber ajansı, IŞİD militanlarının geçen hafta Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirdiği saldırılarda ve birkaç gün süren çatışmalarda, güvenlik güçleri ve sivillerden en az 80 kişinin öldüğünü bildirdi.

Reuters haber ajansına göre ise bu sayı yaklaşık 100.

Cuma ve Cumartesi kent içinde çıkan yoğun çatışmalardan sonra, operasyonlar ve küçük çaplı çatışmalar günlerce sürdü.

Çatışmalarda ayrıca onlarca IŞİD militanının da öldürüldüğü veya üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirerek öldüğü belirtiliyor.

Erbil merkezli medya kuruluşu Rudaw'a konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük Asayiş Müdürü Helo Necat, gizlice kente giren IŞİD'lilerin 89'unun çatışmalarda veya üzerlerindeki bombaları patlatarak öldüğünü söyledi.

Bu arada Kerkük yakınlarındaki Taze Hurmatu kasabasında da Çarşamba günü gerçekleştirilen saldırılarda beş IŞİD militanının öldüğü aktarıldı.

Bölgede bulunan gazeteci Özdemir Hürmüzlü BBC Türkçe'ye, Çarşamba gecesinden bu yana kentte durumun sakin olduğunu söyledi.

Hürmüzlü, saldırının nasıl gerçekleştiğine dair en öne çıkan senaryonunsa, IŞİD militanlarının Kerkük'ün güneyinden, ellerinde bulunan El Hevice köyünden gelip Salihtepe adlı, güvenlik açığının bulunduğu bir köyden geçip kente girdikleri yönünde olduğunu belirtti.

Bu arada Birleşmiş Milletler saldırı ardından Kürt yetkililerin 250 Sünni Arap aileyi kentten ayrılmaya zorladığını bunun toplu cezalandırma anlamına gelebileceğini açıkladı.

BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande, bu adımın bölgedeki etnik ve mezhepsel bölünmelere dair ilgili bir örnek oluşturabileceği uyarısı yaptı.

Kürt yetkililer Kerkük'teki saldırının kent içindeki uyuyan hücrelerin yardımıyla yapıldığını savunurken toplu cezalandırma eleştirisini kabul etmiyor.

Grande ise BM'nin, kentten ayrılmak zorunda kalan ailelerin IŞİD'e yardım ettiğine dair bir kanıt olmadığını belirtti.

Kerkük, Musul'un 150 kilometre güneydoğusunda, Bağdat'ın ise 240 kilometre kuzeyinde yer alıyor.