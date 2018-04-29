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BBC Türkçe

Kerkük'te 'peşmergeye tanınan süre' geçti, tansiyon yüksek

Irak merkezi hükümeti ve peşmerge güçlerinin karşılıklı konuşlandığı tartışmalı bölge Kerkük'te tansiyonun yüksek olduğu bildiriliyor. Kürt basını, merkezi hükümetin Kerkük'ten çıkmaları için peşmergeye tanıdığı sürenin '24 saat daha uzatıldığını' bildiri

29 Nisan 2018 20:30

Irak merkezi hükümetinin, Kürt peşmerge güçlerine tartışmalı bölge Kerkük vilayetinden güçlerini geri çekmeleri için tanıdığı iddia edilen süre aşıldı.

kadar süre verdiğini

Kürt basınına göreyse, bu süre 24 saat daha uzatıldı.

Kürt güvenlik kaynaklarına dayandırılan Reuters'ın haberinde, merkezi yönetimin Kerkük'ten çıkmaları için yaptığı uyarının peşmerge güçlerince reddedildiği bildirildi. BBC'nin Irak'taki muhabiri Orla Guerin, iki tarafın vilayete konuşlandırdığı askerlerin Cumartesi gecesi kısa süren bir çatışma yaşadığını ve bundan birbirlerini suçladığını aktardı.

Irak'taki merkezi yönetim ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki tartışmalı bölgelerden Kerkük, Kürtlerin bağımsızlık referandumu sonrası kritik konumda.

Vilayette nüfusun çoğunluğunu Arap ve Türkmenler oluşturuyor. Türkiye basınında Kerkük'te gerilimin had safhada olduğu bildiriliyor.

Hürriyet gazetesine konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı bölgenin "adeta bir saatli bombaya döndüğünü" söyledi.

Gazetede yer alan habere göre Kazancı, Kerkük'ün "bir Türkmen kenti" olduğunu, "ne peşmerge ne de Haşdi Şabi güçlerinin yanında taraf tutacaklarını" açıkladı.

25 Eylül'de IKBY'de gerçekleşen referenduma Kerkük de katılmış, bağımsızlık destekleyenlerin ezici çoğunluğu yakaladığı resmi sonuçların açıklanması sonrası Irak parlamentosu ülkenin başbakanı Haydar el İbadi'den buraya asker göndermesini istemişti.

İbadi, geçen hafta yaptığı açıklamada müşterek yönetilen Kerkük'te silahlı bir gerginlikten yana olmadığını söylemişti.

askeri operasyon planlamadıklarını

Peşmerge ise, Irak'tan gelecek "tehditlere" karşı Kerkük'teki pozisyonlarını "bedeli ne olursa olsun" savunacaklarını söylüyor.

Peşmerge, 2014'te Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) tehdit ettiği Kerkük'ün kontrolünü ele geçirmişti.

Bölgede Şii milislerin de desteklediği ordu ile Peşmerge arasındaki tansiyonun artması üzerine ABD Savunma Bakanı Jim Mattis taraflara, silahlarını birbirlerine çevirmek yerine IŞİD'e karşı birlikte savaşmaya odaklanmaları çağrısı yapmıştı.

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