Kerkük'te peşmergeye saldırı: 3 ölü

Kuzey Irak'ta yapılması planlanan bağımsızlık referandumu öncesinde Kerkük'ten saldırı haberi geldi.

Kerkük'ün güneyindeki Dakuk'ta yol kenarına yerleştirilen patlayıcı, devriye gezen peşmerge güçlerinin aracının geçişi sırasında infilak etti. Saldırıda Peşmerge güçlerinden 3 kişinin hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı.

Saldırıyı üstlenen olmadı. Ancak patlamanın meydana geldiği nokta, IŞİD'in kontrolündeki alana oldukça yakınında bulunuyor.

Kerkük, Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu için sandığın kurulacağı duyurulan noktalar arasında yer alıyor. Bazı bölgeleri IŞİD'in kontrolünde olan Kerkük'ün örgütten temizlenmesi için Irak ordusu geçtiğimiz hafta operasyon başlatmıştı. Havice'ye yönelik operasyon sürüyor.

İran'dan top atışı

Öte yandan İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Erbil'in dağlık sınır bölgelerini top atışı ile vurduğu iddia edildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin resmi internet sitesi kaynak gösterildi. Köylere yönelik bombardıman sonucu can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

ABD'den vatandaşlarına referandum uyarısı

ABD'nin Irak'taki büyükelçiliği ise yarın yapılması planlanan referandum öncesinde bölgedeki Amerikan vatandaşlarını uyardı. Uyarıda özellikle Irak hükümeti ile bölgesel Kürt yönetimi arasındaki ihtilaflı bölgelere seyahat edilmemesi istendi.

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Reuters,ÖA/BD