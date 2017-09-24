T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kerkük'te peşmergeye saldırı: 3 ölü

Yarın yapılması planlanan referandum öncesi, Kerkük'te peşmergeye saldırı düzenlendi. 3 kişi öldü. İran'ın ise Kuzey Irak'ta bölgesel yönetime bağlı dağlık alanları top atışı ile vurduğu iddia edildi.

24 Eylül 2017 15:52

Kuzey Irak'ta yapılması planlanan bağımsızlık referandumu öncesinde Kerkük'ten saldırı haberi geldi.

Kerkük'ün güneyindeki Dakuk'ta yol kenarına yerleştirilen patlayıcı, devriye gezen peşmerge güçlerinin aracının geçişi sırasında infilak etti. Saldırıda Peşmerge güçlerinden 3 kişinin hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı.

Saldırıyı üstlenen olmadı. Ancak patlamanın meydana geldiği nokta, IŞİD'in kontrolündeki alana oldukça yakınında bulunuyor.

Kerkük, Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu için sandığın kurulacağı duyurulan noktalar arasında yer alıyor. Bazı bölgeleri IŞİD'in kontrolünde olan Kerkük'ün örgütten temizlenmesi için Irak ordusu geçtiğimiz hafta operasyon başlatmıştı. Havice'ye yönelik operasyon sürüyor.

İran'dan top atışı

Öte yandan İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Erbil'in dağlık sınır bölgelerini top atışı ile vurduğu iddia edildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin resmi internet sitesi kaynak gösterildi. Köylere yönelik bombardıman sonucu can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

ABD'den vatandaşlarına referandum uyarısı

ABD'nin Irak'taki büyükelçiliği ise yarın yapılması planlanan referandum öncesinde bölgedeki Amerikan vatandaşlarını uyardı. Uyarıda özellikle Irak hükümeti ile bölgesel Kürt yönetimi arasındaki ihtilaflı bölgelere seyahat edilmemesi istendi.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters,ÖA/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YarınKerkükKuzey IrakIrakDakukPeşmergeIŞİDIrak Kürt Bölgesel YönetimiErbilAjansıKürdistan Yurtseverler BirliğiAmerikanKürtWelle Türkçe ReutersÖA/BD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24