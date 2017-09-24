Kerkük'te peşmergeye bombalı saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bağımsızlık referandumuna saatler kala, Kerkük'ün güneyinde peşmergeye saldırı düzenlendi.
Reuters’ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, peşmergeleri hedef alan saldırı, bomba yüklü araçla düzenlendi. Patlamada 3 peşmege yaşamını yitirirken, 5 peşmerge yaralandı.
Saldırının yaşandığı Kerkük’ün güneyindeki Dakuk kasabasının, IŞİD kontrolündeki bölgelere sınır olduğu belirtildi.
IŞİD’in 'Kerkük Vilayeti' tarafından yayımlanan videoda, "Aklınızı başınıza toplayın. Allah’ın düşmanlarının kalkanı olmayın. Aksi takdirde şehirlerinizde bombalı araçların ateşi sizi yakarken kimseye şikâyette bulunmayın" ifadeleri kullanılmıştı.
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