Kerkük'te gerilim var operasyon yok

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, uluslararası toplumu, Kürtlerle merkezi Bağdat yönetimi arasında yeni bir savaşı engellemeye çağırdı. Barzani'nin bu açıklaması Irak ordusunun IKBY sınırlarındaki tartışmalı kent Kerkük'e yönelik operasyon başlattığına çelişkili haberlerin ardından geldi. Irak ordusu, sabah saatlerinde basına yansıyan operasyon haberlerini doğrulamamıştı.

Barzani açıklamasında, "Erbil ve Bağdat arasında muhtemel bir savaş, IŞİD'in güçlenmesine olanak sağlayacaktır” dedi. Barzani savaşın Irak'ı ve bölgeyi doğrudan etkileyebileceğini söyledi.

İki taraf arasında gerilim, IKBY'nin 25 Eylül'de düzenlediği tek taraflı bağımsızlık referandumu nedeniyle yükselmişti. Bağdat'ın özellikle Kerkük'ü hedef alarak Kuzey Irak'a askeri operasyon düzenlemesinden endişe ediliyor. Irak parlamentosu hükümete ülkenin toprak bütünlüğünü koruması için gerekli askeri tedbirleri alma yetkisi vermişti. IKBY'ye yakın Rudaw haber ajansı Erbil'in Bağdat ile yapıcı müzakerelere hazır olduğunu, muhtemel bir çatışmadan merkezi hükümetin sorumlu olacağını bildirmişti.

Peşmerge geri çekildi

Diğer taraftan Irak ordusunun Kerkük'e doğru ilerlediği haberleri üzerine Erbil'e bağlı peşmerge kuvvetlerinin bir sürtüşme yaşanmaması için bölgedeki savunma hatlarını geri 2 kilometre kadar geriye kaydırdığı bildirildi.

Reuters haber ajansına bilgi veren bölgedeki güvenlik kaynakları Kürt güçlerin Kerkük'ün 10 kilometre güneyindeki mevzileri perşembe gecesinden itibaren boşalttığını aktardı. Boşaltılan Tuz Hurmatu ve Beşiir kasabalarına herhangi bir çatışma yaşanmadan Irak askerlerinin yerleştiği ifade edildi. İki kasabada da çoğunlukla Bağdat'ı destekleyen Şii Türkmenler yaşıyor.

Irak ordusu ise harekatın Kerkük'e yönelik olmadığını, IŞİD örgütünün boşalttığı bölgelerde temizlik operasyonu yapıldığını bildirdi.

İbadi'den mesaj

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'de Kürt bölgesine yönelik güç kullanmayacaklarını tekrarladı, Twitter hesabından "Silahlı kuvvetlerimiz, Arap ya da Kürt olsun kendi vatandaşlarımıza saldıramaz, saldırmayacaktır. Ortaya atılan yalan haberlerin arkasında kötü bir maksat vardır” diye yazdı.

Yüzde 92 oranıyla ‘bağımsızlığa evet' sonucunun çıktığı IKBY'nin referandumu, Bağdat ve uluslararası toplum tarafından tanınmadı. Referandumun başta petrol kaynaklarının bulunduğu Kerkük olmak üzere demografik yapısı tartışmalı bölgeleri de kapsaması tepkilerin başlıca nedenlerinden. Bölge ülkeleri Türkiye ve İran, Erbil'e karşı yaptırım tehdidinde bulunurken, Bağdat yönetimi IKBY bölgesine uluslararası uçuşları durdurmuştu.

Reuters/dpa/GY/BÖ

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