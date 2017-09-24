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Dünya

Kerkük'te 5 maddelik IŞİD anlaşması

Peşmerge kontrol ettiği yerlerden çekilmeyecek

24 Eylül 2017 15:14

Peşmerge ile Irak ordusu, Kerkük'ün IŞİD'in elinde olan Havice ilçesinin temizlenmesi için yürütülen operasyonla ilgili beş madde üzerinde anlaştı.

Anlaşma, IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun temsilcilerinin de katıldığı toplantıda imzalandı.

Rudaw'ın aktardığına göre, anlaşma maddeleri şöyle:

1- Peşmerge, Kerkük'ün gündeyinde Irak ordusunun geçişine izin verecek.

2- Peşmerge, Havice'den göç edenlerin geçişine izin verecek.

3- Irak ordusunun ihtiyaç duyması halinde peşmerge lojistik destek verecek.

4- Peşmergenin ağır silah ve destek gücü, topçu ateşiyle destek verecek.

5- Peşmerge, kontrolünde bulunan yerlerden çekilmeyecek.

Kerkük'ün 55 kilometre güneyinde bulunan Havice ilçesi 2014 yılından bu yana IŞİD’in kontrolünde. Irak ordusu 21 Eylül’de Havice operasyonunun başladığını duyurmuştu. 

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