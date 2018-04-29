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BBC Türkçe

'Kerkük yakınlarında Şii milisler ile Peşmerge arasında çatışma'

Iraklı Şii milisler ve Peşmerge güçleri BBC'ye yaptıkları açıklamada Kerkük çevresinde iki grup arasında gece boyunca çatışmaların yaşandığını belirtti. Kerkük'ün güneyindeki Tuzhurmatu'da da Şii Haşdi Şabi birlikleri ile Peşmerge arasında çatışma yaşandı

29 Nisan 2018 20:30

Iraklı Şii milisler ve Peşmerge güçleri BBC'ye yaptıkları açıklamada Kerkük çevresinde iki grup arasında gece boyunca çatışmaların yaşandığını belirtti.

Taraflar, bölgede son dönemde yükselen tansiyonun çatışmaya dönüşmesinden birbirlerini sorumlu tuttu.

Dün de bazı medya kuruluşları Irak ordusunun, Kerkük'e operasyon başlattığı yönünde haberler yayınlamış, ordu ise bu haberleri yalanlamıştı.

Ordunun basın biriminin Facebook sayfasından yaptığı açıklamada "Birliklerimiz hâlâ özgürleştirilen bölgeleri inceliyor ve temizliyor. Kamuoyunda kafa karışıklığına yol açan basın kuruluşlarını uyarıyoruz. Herkesi resmi kaynaklardan gelen bilgileri kullanmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kerkük, Irak'taki merkezi yönetim ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki tartışmalı bölgelerden.

Geçen ay IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumunun Kerkük'ü de kapsaması nedeniyle bölgede tansiyon yükselmişti.

Peşmerge, 2014'te Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) tehdit ettiği Kerkük'ün kontrolünü ele geçirmişti.

Bölgede Şii milislerin de desteklediği ordu ile Peşmerge arasındaki tansiyonun artması üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis taraflara, silahlarını birbirlerine çevirmek yerine IŞİD'e karşı birlikte savaşmaya odaklanmaları çağrısı yaptı.

BBC Farsça Servisi muhabiri Nafiseh Kohnavard da Kerkük'ün güneyinde Türkmen, Kürt ve Arapların birlikte yaşadığı Tuzhurmatu'da Şii milisler ile Kürt Peşmerge güçlerinin karşı karşıya geldiğini bildirdi.

Kohnavard, Kerkük'te artan gerilimin Tuzhurmatu'da da tansiyonu yükseltebileceğini belirtti.

Doğan Haber Ajansı da (DHA) Tuzhurmatu İlçesi'nde, Dedegaip türbesine düzenlenen saldırının ardından Peşmerge güçleri ile Türkmen Haşdi Şabi birlikleri arasında çatışma çıktığını duyurdu.

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