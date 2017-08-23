Kerkük Valisi: IKBY bayrağı bir şartla iner

Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, Bağdat İdare Mahkemesi'nin IKBY bayrağının indirilmesine ilişkin kararını tanımayacaklarını söyledi.

Kerkük'te kamu kurumlarına IKBY bayrağının çekilmesine karar veren İl Meclis Başkanı Rebwar Talabani hakkında Türkmen parlamenterler tarafından dava açılmıştı. Bağdat İdare Mahkemesi, bayrak kararının yasal olmayıp indirilmesine hükmetti. Kerkük İl Meclisi'nde en fazla sandalyeye sahip Kardeşlik Bloku, karara itiraz edeceklerini bildirdi.

Kerkük Valisi Necmeddin Kerim basına yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını tanımayacaklarını ve herhangi bir etkisi olmayacağını belirterek, "Kürdistan bayrağı tek durumda iner, o da renginin solması halinde yenisiyle değiştirilmesi için" dedi.

"Kararımızdan vazgeçmeyiz"

Rûdaw'a konuşan, Kerkük İl Meclisi Kardeşlik Bloku Başkanı Ahmed Askeri de, mahkemenin kararının halka karşı olduğunu vurgulayarak, "Mahkeme kararının uygulanması, kaosa yol açacak. Bu meseleler siyasi anlaşmayla çözülebilir. Ancak kararımızdan vazgeçmeyiz” ifadelerini kullandı.

Kerkük İl Meclisi Türkmen Bloku Başkanı Tahsin Kehiye ise, "Mahkemenin kararı yasaldır. Kerkük yerel yönetiminin karara bağlı kalmasını arzu ediyoruz. İl Meclisi'nin kararı feshedildi. Aksi halde konuyu uluslararası boyuta taşıyacağız" diye konuştu.

Kerkük İl Meclisi, 28 Mart'ta kamu kurumlarına IKBY bayrağının çekilmesi kararı almıştı.