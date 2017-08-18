Kerkük İl Meclisi Başkanı Talabani: IKBY bayrağını indirmeyeceğiz

Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebivar Talabani, kentteki kamu binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı asılması konusunda İdare Mahkemesi'nin dün verdiği 'iptal kararını' uygulamayacaklarını söyledi.

Talabani, düzenlediği basın toplantısında, 'mahkemenin radikal siyasi partilerin baskısı altında böyle bir karar aldığını' ileri sürdü. Talabani, mahkemenin kararının kendilerini vazgeçirmeyeceğini ve gerekli tüm yasal yollara müracaat edeceklerini dile getirdi.

İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın hiçbir yasal dayanağı olmadığını savunan Talabani, kendi meclislerinde alınan bayrak kararının ise anayasanın 140. maddesine dayandığını söyledi.

Mahkemenin iptal kararına 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunda cevap vereceklerini ifade eden Talabani, Kerkük'te IKBY bayrağını indirmeyeceklerini belirtti.

Irak İdare Mahkemesi dün Kerkük'te hükümet binalarında Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının da göndere çekilmesinin anayasaya aykırı olduğunu belirterek il meclisinin bu yöndeki kararının iptal edildiğini duyurmuştu.