Kerkük valisi görevden alındı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKYB) 25 Eylül'de düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumu öncesi merkezî yönetim kararı ile Kerkük Valisi Necmeddin Kerim görevden alındı.

Zengin petrol yataklarına sahip kent üzerinde hem merkezî Bağdat yönetimi hem de IKBY'nin Erbil yönetimi hak iddia ediyor. Kerkük'teki mahalli yönetim geçtiğimiz ay, farklı etnik unsurların yaşadığı kentin bağımsızlık referandumuna dâhil edeceğini açıklamıştı.

Irak Meclisi'nin salı günü bağımsızlık referandumunu reddeden bir karar alması sonrası yaşanan gelişme, oylama sonucu Başbakan Haydar el İbadi'ye Irak'ın toprak bütünlüğünü korumak için "gerekli tüm önlemleri” alma yetkisi verilmesi neticesinde gerçekleşti.

Kürtler boykot etti

Kerim'in görevden alınması için Irak Meclisi'nde düzenlenen oturum, tıpkı salı günkü oylamada olduğu gibi Kürt milletvekillerinin salonu terk etmesi ile birlikte yaşandı.

Associated Press'in Iraklı milletvekillerine dayandırdığı haberine göre ağırlıklı olarak Türkmen ve Arap kanun koyucuların olduğu 187 kişi görevden alma kararı için olumlu oy kullandı. Mecliste 328 sandalye bulunuyor.

Reuters haber ajansına konuşan IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin danışmanı Hoşyar Zebari, Irak Meclisi'nin Kerim'i görevden alma "hakkı" olmadığını söyledi ve kararın Kürtlerin referandum davasını güçlendirmekten başka bir şekilde sonuçlanmayacağını kaydetti.

Gerilim artabilir

IKYB Başkanı Barzani, çarşamba günü ziyaret ettiği Akre kasabasında bağımsızlık için 100 yıldır mücadele ettiklerini ve bunun için bedeller ödemeye hazır olduklarını söylemiş ve referandumun planlandığı tarihte gerçekleşeceğinin sözünü vermişti.

Türkiye, İran, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Batılı müttefikleri, Kerkük'ü de içine alacak şekilde genişletilen referandumun IKBY ile Bağdat'taki merkezi yönetim arasındaki gerilimi çatışma noktasına kadar götürebileceğinden endişe ediyor.

Türk hükümetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer yetkililer defalarca referanduma karşı çıktıklarını ve bağımsızlığın "vahim bir hata" olacağını vurgulamışlardı.

Endişe edilen bir diğer nokta da referandum neticesinde Kuzey Irak'ta yeni bir bağımsız devlet kurulacak olursa, bunun bölgede yaratacağı siyasi istikrarsızlık ve gerginliğin dikkatleri IŞİD'le mücadeleden başka bir yöne çekeceği şeklinde.

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AP/Reuters/AFP/ÇÖ/HS