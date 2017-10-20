Kerkük Vali Vekili: Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı

İrfan Sapmaz-Kerkük(DHA) - Kerkük Vali Vekili olarak görev yapan Rakan Seyid DHA Muhabirine Kerkük\'teki son durumu değerlendirdi. Kendisi aslen Kerkük Araplarından olan Seyid Türkiye\'nin Kerkük ile tarihi bağlarının bulunduğunu belirterek bağların güçlendirilmesi yönünde mesajlar gönderdi.

Rakan Seyid son günlerde bazı medya kanallarında çıkan yalan ve provakasyon haberler ile mücadele halinde olduklarına dikkat çekerken, bu haberlerin Kerkük\'deki Kürt ailelerin kaçışına yardım ettiğini kaydederek \" Biz biliyorsunuz Kerkük\'te bazı çeteler yalan haberler yayınlamaya başladılar. Bu yalan haberler de insanlar arasında fitne ve korku yaratmak amacıyla yapılıyor. Ve insanlara şantajlar yapıyorlar. İşte bunlar şantajcı çetelerdir. Irak Ordusunun ve Haşdi Şabi ordusunun yağma yaparak halkı Kerkük\'ten çıkarmaya çalışıyorlar. \" dedi.

Bu amaçla ve bu yalan haberlerin önünü kesebilmek amacıyla bir basın toplantısı düzenlediklerini medya aracılığı ve medya ile beraber mücadele etmek için çaba gösterdiklerini de anlatan Rakan Seyid şöyle devam etti.\"Sizin de hazır bulunduğu basın toplantısında gördüğünüz gibi Kerkük askeri yetkilileri, tüm kesimlerin temsilcileri ve sivil yöneticiler de hazır bulundular. Ve herkes güvenliğin sağlanması için çağrıda bulundu.\"

Bir güvenlik planı ortaya çıkardıklarını da haber veren Vali Seyid\" Bu plan ile insanları sükunete ve Kerkük\'e geri döndürmeyi amaçladık. Ve bu yalan haberlere karşı mücadele etmek, Kerkük\'ten kaçırmaya çalıştıkları insanları yeniden şehre döndürmeye çalışıyoruz. Irak ordusuna ve Haşdi Şabi\'ye görevler verdik. Buna göre Kerkük\'ün giriş çıkışları ve Kerkük\'ün çevresinin sarılmasının yanı sıra koruma altına alınmasını istedik. Kerkük içerisinde ise güvenliği Kerkük yerel polisine verdik. \"diyerek askeri planın nasıl hayata geçirileceğini ifade etti.

Türkiye\'ye de mesajlar veren Rakan Seyid Türkiye\'nin gerek Suriye gerekse Irak ile ilgili yaptığı çalışmalardan özellikle insani girişimlerinden övgü ile söz ederken \"Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı. Dün de Türkiye\'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile konuştuk. Sayın Büyükelçi tarafsız bir şekilde Kerkük\'teki tüm kesimler ile ilgili görüşlerini bildirdi. Göçmenler ile ilgili yardımlarını hiç bir zaman esirgemedi. Ve olaylarda yaralananların tedavisi için Türkiye kapılarını açtı. Fakat Kerkük için az bir şey yaptı. Hâlbuki bir zamanlar buralar Türkiye’nindi. Daha fazla çok şey yapmasını beklerdik. Kerkük Türkiye\'ye daha fazla bir umutla bakıyor. \"dedi.

\"Türkiye misafirperver bir ülkedir. Göçmenlere insanı hiç bir zaman esirgemedi. Her türlü yardımı sundu. Türkiye Irak ve Suriye göçmenlerini ağırladı. Biliyoruz bunun Türkiye\'ye külfeti de çok fazla oldu. Suriyelilere göçmenlere daha fazla yardım etti. Sağlık, eğitim gibi yardımlarını yaptı.\" diye sözlerine devam eden Vali Vekili Seyid sözlerini şu şekilde bitirdi:

\"Türkiye\'nin tarihi bağları var Kerkük ile. Türkiye Irak\'ta komşu ülke olarak Kerkük\'ün kalkındırılması için eğitim, sağlık, alt yapı gibi yardımlarını istiyoruz. Ve bunları da zaten gerek Türk diplomatları gerekse Türkiye siyasetçileri ile de görüşüyor ve görüşlerimizi kendilerine aktarıyoruz. \"

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