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BBC Türkçe

Kerkük operasyonu sonrası peşmerge güçleri '2014 sınırlarına çekildi'

IKBY'nin uluslararası alanda tanınan sınırlarına geri çekildiği açıklandı. IKBY'nin askeri gücü peşmerge, Haziran 2014'ten bu yana IŞİD'le mücadele kapsamında geri alınan bölgelerin kontrolünü elinde tutuyordu.

29 Nisan 2018 20:30

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) silahlı gücü olan peşmergenin Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Irak'ta toprak kontrol etmeye başladığı Haziran 2014 öncesinde yönetimi altındaki alanlara geri çekildiği belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan Iraklı bir general, ordunun Kerkük operasyonu sonrası peşmergenin statüsü tartışmalı bölgelerin kontrolünü Bağdat'a bıraktığını ifade etti.

Irak'ın kuzeyinde 2014'ten bu yana IŞİD'e karşı mücadele yürüten peşmerge, örgütün çıkarıldığı bölgelerde kontrolü elinde tutuyordu.

Irak ordusu ve müttefiklerinin başlattığı operasyonla Kerkük'te kontrol peşmergenin elinden alınmış, vilayetteki petrol sahalarının denetimi de Bağdat yönetiminin eline geçmişti.

Kerkük'ün kuzeyindeki Ninova ve Diyala bölgelerini de ele geçiren Irak ordusu, dün akşam itibarıyla Kerkük operasyonunun başarıyla sonlandırıldığını açıklamıştı.

48 saat süren operasyonda peşmerge güçleri büyük çatışmalar yaşanmadan bölge denetimini Irak ordusuna bıraktı.

Kerkük'ten çıkarılan petrolün ihraç edilmesiyle sağlanan gelirler IKBY için önemli bir finansal kaynaktı.

IKBY'nin Eylül ayı sonunda düzenlediği referandumda oy kullananların yüzde 92,7'si bağımsızlığa destek vermişti.

Referandumun Kerkük'te de düzenlenmesine tepki gösteren Bağdat yönetimi, bu kentin kontrolünün IKBY'nin elinden alınacağını ifade etmişti.

Referandum öncesinde BBC'ye konuşan IKBY Başkanı Mesud Barzani de "Kerkük için her bir Kürt savaşmaya hazır" demişti.

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