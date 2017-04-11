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Dünya

Kerkük İl Meclisi'nden, “Kürdistan bayrakları indirildi” iddiasına yalanlama

“Kürdistan bayrağının Irak bayrağıyla birlikte yan yana dalgalandırılması kararından dönüş yoktur”

11 Nisan 2017 21:09

Kerkük İl Meclisi, kentteki resmi kurumlardan Kürdistan bayrağının indirildiğine dair iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Rûdaw’da yer alan habere göre, Kerkük İl Meclisi’nden bugün yapılan açıklamada, “Bazı medya organlarında Kürdistan bayrağının Kerkük’teki resmi kurumlardan indirildiğine dair haberler yer almıştır. Kerkük İl Meclisi, bu tür haberlerin gerçeklerden uzak ve temelsiz olduğunu bildirmektedir” denildi.

Bu yöndeki haberlerin üzücü olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu basın organlarının haberi yayınlamadan önce gerçeği araştırması gerektiğine vurgu yapıldı. 

“Kürdistan bayrağının Irak bayrağıyla birlikte yan yana dalgalandırılması kararından dönüş yoktur” denilerek, “Karar, Kerkük İl Meclisi tarafından alınmadan önce Kerkük halkının kararı olmuştur. Bayrağın indirilmesi ya da tersine, Kerküklüler karar verir” ifadeleri kullanıldı.

Kerkük İl Meclisi, 28 Mart’ta aldığı kararla kentteki tüm resmi kurumlara Kürdistan bayrağının çekilmesini onaylamıştı.

1 Nisan’da toplanan Irak Parlamentosu ise kararın tanınmadığını belirterek sadece Irak bayrağının çekilmesini istemişti. Kürt partileri oturumu boykot etmişti.

Kerkük İl Meclisi ise parlamentonun bu kararını tanımamıştı.

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