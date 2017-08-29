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Deutsche Welle

Kerkük İl Meclisi'nden bağımsızlık referandumuna katılma kararı

Kerkük İl Meclisi, 25 Eylül'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yapacağı bağımsızlık referandumuna katılma kararı aldı. Oylama, Türkmenler ve Araplar tarafından boykot edildi.

29 Ağustos 2017 21:20

Kuzey Irak'ın Kerkük kentindeki il meclisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna katılma kararı aldı.

Kürt, Türkmen, Arap, Keldani ve Asurilerden oluşan 41 üyeli Kerkük İl Meclisi'nde yapılan oylamadan referanduma katılım kararı çıktı.

24 üyenin katıldığı oylamada 21 'evet' oyu kullanıldı.

Oylama, il meclisinin Türkmen ve Arap üyeleri tarafından boykot edildi. Kerkük İl Meclisi'nin 26 Kürt, dokuz Türkmen, altı Arap üyesi bulunuyor.

Bağdat ve Ankara'dan tepki

Irak Başbakanı Haydar El İbadi'nin sözcüsü oylamayı "anayasaya aykırı" olarak gördüklerini açıkladı. Sözcü Saad el Hadithi "Özerk Kürdistan bölgesine ait olan vilayetler, federal hükümetin onayı olmadan hiçbir karar alamaz. Kerkük bu vilayetlerden biridir" dedi.

Karara bir tepki de Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kerkük İl Meclisi’nin referanduma katılma kararının "hatalar zincirine yeni bir halka eklediği" kaydedildi.

Kararın Irak anayasasının ciddi bir ihlali olduğunu belirtilen açıklamada "Bahse konu tehlikeli hareket tarzının ısrarla sürdürülmesi, IKBY'nin ve Irak'ın çıkarına hizmet etmeyeceği gibi, uluslararası toplum tarafından da kabul görmeyecek, ayrıca kritik gelişmelerin yaşandığı bu dönemde bölgenin barış ve istikrarına da katkı sağlamayacaktır" ifadesi de yer aldı.

Kerkük'ün statüsü

Statüsü tartışmalı olan petrol zengini Kerkük'ün nüfusunu Kürtler, Türkmenler ve Araplar oluşturuyor.

Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra hazırlanan anayasa, Kerkük'ün statüsünün referandumla belirlenmesini öngörüyordu. Ancak ABD işgali sonrası istikrarın bir türlü sağlanamadığı ülkede böyle bir referandum yapılmadı.

Geçtiğimiz aylarda Kerkük'teki resmi dairelere şehir konseyinin kararı ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bayrağının asılması, Erbil ile Bağdat arasında gerginliğe neden olmuş, Kerkük'ün statüsünü bir kez daha dünyanın gündemine taşımıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuters/AFP/DHA, ÖA/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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