Kerkük için çözüm savaş değil Anayasa

T24- Kuzey Irak lideri Barzani, Türkiye'de gördüğü karşılamadan etkilendi, "Bize gösterilen sıcak karşılamaya çok teşekkür ederiz. Davutoğlu'nun Erbil ziyareti ilişkileri doğru noktaya götürdü. Açılım politikası için sayın Başbakan'a takdirlerimi sunuyorum" dedi.

Kuzey Irak Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani, uzun süredir beklenen Türkiye ziyaretine başladı. Mesut Barzani ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davudoğlu, yaptıkları ikili görüşmeden sonra kameraların karşısına geçerek soruları yanıtladı.

Davutoğlu, K. Irak yönetimiyle ortak bir enerji ve ticaret stratejisi geliştirileceğini belirterek, "THY'nin Erbil seferlerine başlamasını planlıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı'nın PKK'ya yönelik mesajları da vardı:

"Kardeşliğimize fitne tohumunu eken terör faaliyetleridir. Terörün olduğu yerde barış olmaz, bu konuda işbirliği bekliyoruz. Tüm Iraklılar kardeşimiz. Bağdat-İstanbul hattında barış içinde bir dünya kuracağız."

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan'ın Irak'ı ziyaret edeceğini de açıkladı:

"Bölgeye ziyaretlerimiz doğal, tarihi ziyaret olarak bile adlandırılmamalı. Bağdat'ta hükümet kurulunca sayın Başbakan Irak'ın her şehrine gidecek. Erbil başta olmak üzere ziyaretlerimiz artacak."

Mesut Barzani ise Ankara'da gördüğü karşılamadan memnundu. Barzani, sözlerine "Bize gösterilen sıcak karşılamaya çok teşekkür ederiz, dostlarla birlikteyiz" diyerek başladı. Barzani, şöyle devam etti:

"Davutoğlu'nun Erbil ziyareti ilişkileri doğru noktaya götürdü. Türkiye Irak için Batı'ya açılan köprü ülkedir. Açılım politikası için sayın Başbakan'a takdirlerimi sunuyorum. Ziyaretim ilişkimizi daha da geliştirmektedir."





Barzani, filo saldırısında hayatını kaybedenler için 'üzgün'







Bir basın mensubunun, İsrail'in Gazze'ye yönelik ambargosunu sertleştirdiğini ve Gazze'ye giden yardım gemilerine saldırısında insanların hayatını kaybettiğini hatırlatarak, buna tepkilerinin ne olduğunu sorması üzerine Barzani, sivil insanların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını ifade etti.





Türkiye, Irak ve ABD arasında yapılan üçlü mekanizma toplantısında bir eylem planı üzerinde mutabakata varıldığını anımsatan bir basın mensubunun, "Sizin bugün verdiğiniz mesajlar var mıdır? Bölgesel yönetimden PKK ile mücadelede somut adımlar bekleyecek miyiz?" sorusunu ise Barzani, "Hiçbir şekilde şiddetin devam etmesinin yanında değiliz. Türkiye'nin güvenliğini de kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. Üzücü olayların sona erdirilmesi için tüm çabalarımızı göstereceğiz" diye yanıtladı.



Kuzey Irak lideri Barzani, Davutoğlu'nun PKK mesajlarına hemen yanıt verdi:

"Sivil halka yönelik saldırıdan çok üzgünüz, biz şiddetin devam etmesinden yana değiliz. Konu hakkında bütün çabayı göstereceğiz."





'Kerkük için gerekirse savaşırız'dan 'Çözüm yolu Anayasa'ya







Kerkük için 6 yıl önce "Gerekirse savaşırız" dediği hatırlatılarak, bugün tutumlarının ne olduğu sorulan Barzani, Kerkük konusunun çözümü için anayasanın bir çizgi belirlediğini kaydederek, "Anayasanın dışında herhangi bir çözüm istemiş değiliz. Bunun çözüm yolunu anayasa belirlemiştir. Anayasada yer alan 140. maddenin uygulanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kerkük'te referandumu öngören madde uygulanmalı."





Barzani: Salonda bayrak olup olmadığına bile dikkat etmedim



Basın toplantısında bir gazeteciden sürpriz bir soru geldi. Gazeteci, basın toplantısı yapılan salonda neden Irak bayrağı olmadığını sordu.

Soruya Davutoğlu, "Salonda bayrak olmamasının özel bir anlamı yok, Irak'tan gelen herkes Irak vatandaşıdır ve Irak'ın bayrağı olur" yanıtını verdi. Barzani ise "Bayrak olmadığına dikkat bile etmedim" dedi.

METE ÇUBUKÇU: BAŞKAN BARZANİ'NİN TEYİDİDİR

NTV Haber Müdürü ve T24 yazarı Mete Çubukçu, Yazı İşleri programında Barzani'nin Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Bölgeyi en iyi bilen gazetecilerden Çubukçu'nun yorumu şöyle:

"Barzani'nin gelmesi Türkiye-Kuzey Irak ilişkilerinin ulaştığı zirve denilebilir. Ankara'nın tercihi, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni çok fazla kaale almamaktan yanaydı ancak özellikle Murat Özçelik ve Ahmet Davutoğlu'nun çabalarıyla K.Irak yönetimi de görüldü.

Bir anlamda meşrulaştırmak veya kabul etmek de diyebiliriz. Bu ziyaret veya davet, Barzani'nin bir şekilde bölgesel Kürt yönetiminin başkanı olduğunun teyididir. Çünkü, o tarafta uzun yıllardır davet beklentisi vardı. Davetle iki üç yıldır devam eden ılımlı hava en üst seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz yıl orada konsolosluk açıldı, konsolos atandı. Son yıllardaki en önemli adımlardan biridir."

