Kerkük için çözüm savaş değil Anayasa

T24- Kuzey Irak lideri
Barzani, Türkiye'de gördüğü karşılamadan etkilendi, "Bize gösterilen
sıcak karşılamaya çok teşekkür ederiz. Davutoğlu'nun Erbil ziyareti
ilişkileri doğru noktaya götürdü. Açılım politikası için sayın
Başbakan'a takdirlerimi sunuyorum" dedi.
Kuzey Irak
Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani, uzun süredir beklenen Türkiye
ziyaretine başladı. Mesut Barzani ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davudoğlu,
yaptıkları ikili görüşmeden sonra kameraların karşısına geçerek
soruları yanıtladı.
Davutoğlu, K. Irak yönetimiyle ortak
bir enerji ve ticaret stratejisi geliştirileceğini belirterek, "THY'nin
Erbil seferlerine başlamasını planlıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı'nın
PKK'ya yönelik mesajları da vardı:
"Kardeşliğimize fitne
tohumunu eken terör faaliyetleridir. Terörün olduğu yerde barış olmaz,
bu konuda işbirliği bekliyoruz. Tüm Iraklılar kardeşimiz.
Bağdat-İstanbul hattında barış içinde bir dünya kuracağız."
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan'ın Irak'ı ziyaret edeceğini de açıkladı:
"Bölgeye
ziyaretlerimiz doğal, tarihi ziyaret olarak bile adlandırılmamalı.
Bağdat'ta hükümet kurulunca sayın Başbakan Irak'ın her şehrine gidecek.
Erbil başta olmak üzere ziyaretlerimiz artacak."
Mesut
Barzani ise Ankara'da gördüğü karşılamadan memnundu. Barzani, sözlerine
"Bize gösterilen sıcak karşılamaya çok teşekkür ederiz, dostlarla
birlikteyiz" diyerek başladı. Barzani, şöyle devam etti:
"Davutoğlu'nun
Erbil ziyareti ilişkileri doğru noktaya götürdü. Türkiye Irak için
Batı'ya açılan köprü ülkedir. Açılım politikası için sayın Başbakan'a
takdirlerimi sunuyorum. Ziyaretim ilişkimizi daha da geliştirmektedir."
Barzani, filo saldırısında hayatını kaybedenler için 'üzgün'
Bir
basın mensubunun, İsrail'in Gazze'ye yönelik ambargosunu
sertleştirdiğini ve Gazze'ye giden yardım gemilerine saldırısında
insanların hayatını kaybettiğini hatırlatarak, buna tepkilerinin ne
olduğunu sorması üzerine Barzani, sivil insanların hayatını
kaybetmesinden üzüntü duyduklarını ifade etti.
Türkiye, Irak
ve ABD arasında yapılan üçlü mekanizma toplantısında bir eylem planı
üzerinde mutabakata varıldığını anımsatan bir basın mensubunun, "Sizin
bugün verdiğiniz mesajlar var mıdır? Bölgesel yönetimden PKK ile
mücadelede somut adımlar bekleyecek miyiz?" sorusunu ise Barzani,
"Hiçbir şekilde şiddetin devam etmesinin yanında değiliz. Türkiye'nin
güvenliğini de kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. Üzücü olayların
sona erdirilmesi için tüm çabalarımızı göstereceğiz" diye yanıtladı.
Kuzey Irak lideri Barzani, Davutoğlu'nun PKK mesajlarına hemen yanıt verdi:
"Sivil
halka yönelik saldırıdan çok üzgünüz, biz şiddetin devam etmesinden
yana değiliz. Konu hakkında bütün çabayı göstereceğiz."
'Kerkük için gerekirse savaşırız'dan 'Çözüm yolu Anayasa'ya
Kerkük
için 6 yıl önce "Gerekirse savaşırız" dediği hatırlatılarak, bugün
tutumlarının ne olduğu sorulan Barzani, Kerkük konusunun çözümü için
anayasanın bir çizgi belirlediğini kaydederek, "Anayasanın dışında
herhangi bir çözüm istemiş değiliz. Bunun çözüm yolunu anayasa
belirlemiştir. Anayasada yer alan 140. maddenin uygulanmasını
istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kerkük'te referandumu öngören madde
uygulanmalı."
Barzani: Salonda bayrak olup olmadığına bile dikkat etmedim
Basın
toplantısında bir gazeteciden sürpriz bir soru geldi. Gazeteci, basın
toplantısı yapılan salonda neden Irak bayrağı olmadığını sordu.
Soruya
Davutoğlu, "Salonda bayrak olmamasının özel bir anlamı yok, Irak'tan
gelen herkes Irak vatandaşıdır ve Irak'ın bayrağı olur" yanıtını verdi.
Barzani ise "Bayrak olmadığına dikkat bile etmedim" dedi.
METE ÇUBUKÇU: BAŞKAN BARZANİ'NİN TEYİDİDİR
NTV Haber Müdürü ve T24 yazarı Mete Çubukçu, Yazı İşleri programında Barzani'nin Türkiye ziyaretini değerlendirdi.
Bölgeyi en iyi bilen gazetecilerden Çubukçu'nun yorumu şöyle:
"Barzani'nin
gelmesi Türkiye-Kuzey Irak ilişkilerinin ulaştığı zirve denilebilir.
Ankara'nın tercihi, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni çok fazla kaale
almamaktan yanaydı ancak özellikle Murat Özçelik ve Ahmet Davutoğlu'nun
çabalarıyla K.Irak yönetimi de görüldü.
Bir anlamda
meşrulaştırmak veya kabul etmek de diyebiliriz. Bu ziyaret veya davet,
Barzani'nin bir şekilde bölgesel Kürt yönetiminin başkanı olduğunun
teyididir. Çünkü, o tarafta uzun yıllardır davet beklentisi vardı.
Davetle iki üç yıldır devam eden ılımlı hava en üst seviyeye ulaştı.
Geçtiğimiz yıl orada konsolosluk açıldı, konsolos atandı. Son
yıllardaki en önemli adımlardan biridir."