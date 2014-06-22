'Kerkük bir Kürdistan artık, Türkiye’de de bağımsızlık isteyecekler'

Avrupa Parlamentosu eski üyesi Joost Lagendijk, Kerkük’ün güçlü bir Kürdistan haline geldiğini belirterek, "Kerkük bir Kürdistan artık. Onun sınırlarını genişletmeye götürüyorlar. Türkiye’de de bağımsızlık isteyecekler. Onun için Kerkük sınırlarını genişletmeyi düşünecekler. Bu durum Irak Suriye ve Türkiye Kürtlerini etkileyecektir"diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından düzenlenen Abant Platformu’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Joost Lagendijk, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ni artık konuşmamasının çok kötü ve trajedi niteliğinde olduğunu söyledi. Lagendijk, şöyle dedi:

"Bu aslında ABD ’de yaşanan ekonomik krizin doğal bir sonucu. AB kendi içinde bunu çözmeye çalışıyor. Bu yüzden AB’ye yeni ülkeler katma planları yok. Ve Türkiye kısa vadede reformlar yapmayı bu bağlamda durdurdu. Ama umut ediyorum ki ikisi de uzun vadede iletişime geçeceklerdir."

Türkiye’nin başkanlık sistemine geçmemesi gerektiğini savunan Lagendijk, Türkiye var olan sistemde kalması başkanlık sistemine geçmemesi gerektiğine inandığını belirterek, "Ancak başbakan, başkanlık sistemini getirmek ve parlamentonun rolünü değiştirmek istiyor. Çoğu Ak Parti ’li başbakanın cumhurbaşkanı olmasını istiyor ama aynı zamanda da parlamento sisteminin aynı şekilde devam ettirilmesini istiyor" diye konuştu.

Lagendijk, IŞİD’in yaptıkları konusunda Türkiye’nin suçlanabileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Çünkü Esad’a karşı olduğu düşünülen her şeyi destekler tutum sergiledi. Bu bir hataydı. Türkiye iç muhalefeti destekledi ve bunu anlayan gruplar Türkiye arkamızda diye düşünerek daha da etkilerini artırdı. Bu gruplar kendi halifelerini ilan etmek istedi. Bunun olabileceğini düşünmüyorum çünkü kanlı bir şekilde amaçlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Bunu başaramayacaklar. Bölgedeki diğer ülkelerde bunu desteklemiyor. Çoğu onlardan nefret ediyor. Şu an Türkiye’yi ilgilendiren kısmı Kuzey’deki Kürtlerin ne olacağıdır. Kerkük bir Kürdistan artık. Onun sınırlarını genişletmeye götürüyorlar. Türkiye’de de bağımsızlık isteyecekler. Onun için Kerkük sınırlarını genişletmeyi düşünecekler. Bu durum Irak Suriye ve Türkiye Kürtlerini etkileyecektir. IŞİD önemli ve ondan kurtulmaya çalışmamız lazım. En önemli gelişme IŞİD değil, Kürtler'in ne olacağıdır."