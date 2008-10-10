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Politika

Kerinçsiz'in savunması bin sayfa

Ergenekon davası kapsamında tutuklu olan avukat Kemal Kerinçsiz bin sayfalık savunma dilekçesini avukatı Kadir Kartal aracılığıyla mahkemeye sundu.

10 Ekim 2008 03:00

Ergenekon davası kapsamında tutuklu olan avukat Kemal Kerinçsiz bin sayfalık savunma dilekçesini avukatı Kadir Kartal aracılığıyla mahkemeye sundu.

Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklu olan Kemal Kerinçsiz'in avukatı Kadir Kartal, müvekkilinin 20 Ekim pazartesi günü görülecek olan Ergenekon davasında yapacağı savunmayı mahkemeye sundu.

Avukat Kartal, adliye çıkışında yaptığı açıklamada Türkiye'nin zor günler geçirdiğini belirterek, "Kamu vicdanı kanıyor. Maalesef siyaset hukukun önüne geçmiş. Yaşanan küresel krizle bunu daha rahat görebileceğiz. Sayın savcılar egemenlik ve bağımsızlığın ne demek olduğunu iyi bilmelidir. Benim müvekkilim avukattır. Ne gösteri yürüyüşleri kanunu ne de dernekler kanununa aykırı hareket etmiştir. 86 sanığın biri aynadan biri Konya'dan. Nerede örgüt, nerede terör. Bir tarafta İmralı bir tarafta Silivri böyle bir şey olmaz" dedi.



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