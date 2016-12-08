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“Kerimcan, Türkiye’yi terk ediyor!”

Kerimcan, Samsun'da bir grubun saldırısına uğramıştı

08 Aralık 2016 21:00

Uğradığı saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kerimcan Durmaz tüm işlerini iptal edip Amerika'ya yerleşeceği iddia edildi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Renkli Sayfalar programında Kerimcan Durmaz'ın Amerika'ya yerleşeceği iddia edildi. Samsun'da uğradığı saldırıda yüzünün ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kerimcan Durmaz, aralık sonuna kadar tüm işlerini iptal etti.

Arkadaşlarına "Korkuyorum, evden dışarı çıkamıyorum. Koruma ordusuyla dolaşamam. Psikiyatrik tedaviye başladım" dediği öne sürüldü.

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