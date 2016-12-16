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Kerimcan eski haline döndü

Snapchat fenomeni Samsun'da saldırıya uğramıştı

16 Aralık 2016 22:12

Samsun’da yaşadığı saldırıdan sonra iki  arkadaşıyla birlikte Milano’ya giden Kerimcan Durmaz, burada geçirdiği keyifli vakitleri Snapchat hesabından takipçileriyle paylaştı. 

Sözcü’de yer alan habere göre attığı kahkahalarla, Samsun’da yaşadığı saldırı olayını geride bıraktığını gösteren Durmaz, paylaştığı videolarda Milano’ya birlikte gittiği kadın arkadaşını şakayla karışık hırpalarken görülüyor.

Kerimcan, paylaştığı videoda kadın arkadaşını boynundaki şalından tutarak hızlı bir şekilde döndürürken görülüyor. Kerimcan’ın yanındaki erkek arkadaşı da diğer videolarda elindeki valizle yine şaka yollu kadın arkadaşını döverken görülüyor, bir başka paylaşımda ise kadın arkadaşının kafasını ‘Ürün yerleştirme’ notu altında çeşmenin içine sokmaya çalışırken görülüyor.

 

 

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