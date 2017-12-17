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Kerimcan Durmaz'ın partisi olaylı bitti

Sosyal medya fenomeni Durmaz, Zonguldak’ta "Yılın en iyi partisi" sloganıyla konser verdi

17 Aralık 2017 08:04

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, konserinde salonda başlayan kavga sokağa taştı, ünlü DJ polis eşliğinde aracına binebildi.

DJ’lik yapan Kerimcan Durmaz, Zonguldak’ta “Yılın en iyi partisi” sloganıyla konser verdi. Akşam saatlerinde başlayan konser gece yarısına kadar devam etti. Ünlü DJ, otelde yeni yılı erken kutladı. Çaldığı müziklerle geceye damga vuran Kerimcan Durmaz, geceye katılanları adeta coştu. Büyük bir çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu konser olaylı bitti. Konserin sona ermesine yakın salonda bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflar arasında başlayan hakaretler ve fiziki saldırılar salon dışına taştı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ünlü DJ ise konserin ardından aracına binebilmek için bir süre otelde bekletildi. Polis ekipleri alkolün de etkisiyle devam eden tarafları ayırarak bölgeden uzaklaştırdı. Kerimcan Durmaz ise otel çevresindeki kavganın sona ermesiyle polis ekipleri eşliğinde aracına binerek kentten ayrıldı.

 

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