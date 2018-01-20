Kerimcan Durmaz'dan aldığı yüzüğün fiyatını soran gazetecilere: Söylemem, Maliye'yle başım dertte

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, şarkıcı Demet Akalın’a aldığı yüzüğün fiyatını soran gazetecilere, “Söylemem, zaten bu aralar Maliye’yle başım dertte" cevabını verdi.

İstanbul Nişantaşı’nda bir mağazada yüzük bakarken görüntülenen Durmaz, ”Demet Hanım geçen hafta sahneye çıkıp bana destek olmuştu. Ben de bu jestine karşılık kendisine ufak bir hediye aldım” dedi.

Durmaz’ın fiyatını söylemeyi reddettiği yüzüğün fotoğrafını Instagram’da paylaşan Akalın da, “Kuzum ne gerek vardı” ifadelerini kullandı.