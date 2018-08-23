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Kerimcan Durmaz, Marmaris'te tatilcileri coşturdu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'teki bir diskoda sahne alan internet fenomeni Kerimcan Durmaz, DJ kabininde hem eğlendi hem eğlendirdi

23 Ağustos 2018 16:17

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'teki bir diskoda sahne alan internet fenomeni Kerimcan Durmaz, DJ kabininde hem eğlendi hem eğlendirdi.
Marmaris Barlar Sokağı\'nda bulunan Güney Ege\'nin 3 bin kişi kapasiteli en büyük kapalı diskosunda, internet fenomeni Kerimcan Durmaz sahne aldı. Durmaz\'ın sahne alacağı disko önünde tatilciler, içeri girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. DJ\'lerin hareketli parçaları ve kadın dansçıların şovlarıyla başlayan gecede Durmaz, yoğun tezahüratlar arasında sahneye çıktı. DJ kabinine geçen Durmaz, Tarkan\'ın \'Yolla\' parçasıyla performansına başladı. Şarkılara mikrofonla eşlik eden Durmaz, kıvrak danslarıyla ilgi çekti. Hayranları, Kerimcan Durmaz\'ın fotoğraflarını çekmek için birbirleriyle yarıştı. Kendine özgü, sıra dışı ve eğlenceli hareketleriyle dikkati çeken Durmaz, 2,5 saat DJ kabininde hayranlarını unutamayacakları bir gece yaşattı.

FOTOĞRAFLI

 

 

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