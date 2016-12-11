Kerimcan Durmaz: Hiçbir şey beni yıldıramaz, ülkemi terk etmem

Samsun’da DJ olarak sahne aldığı gece kulübünde saldırıya uğrayan ve İstanbul’da hastaneye kaldırılan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, "Ben güzel ülkemi asla terk etmeyeceğim. Türkiye’de kalacağım, turneye çıkacağım daha nice şehirler var. Hiçbir şey beni yıldıramaz" dedi.



Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Durmaz şöyle konuştu:

“Annem ve ablalarım duruma çok üzüldü. Ama gayet iyiyim. Amerika’ya yerleşeceğim haberleri tamamen asılsız. Ben güzel ülkemi asla terk etmeyeceğim. Türkiye’de kalacağım, turneye çıkacağım daha nice şehirler var. Hiçbir şey beni yıldıramaz. Korumalarım beni uzaktan takip edecek. Gerekirse, siz de isterseniz 20 korumayla gezeceğim”