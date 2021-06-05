Kerimcan Durmaz'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Seviyesiz ve hakaret içeren yorumu şiddetle kınıyorum

Sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa adım atan Kerimcan Durmaz, dün akşam TV8'de yayınlanan müzik töreninde ödül alması sonrası "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan" diyerek tepki gösteren oyuncu Erkan Petekkaya'ya yanıt verdi. Durmaz, "Tarafımı da dahil ederek Acun Ilıcalı'ya yapılan bu seviyesiz ve hakaret içeren yorumu şiddetle kınıyorum. Kişilik haklarıma zarar verilmeye devam ederse de yasal haklarımı kullanacağımı herkesin bilmesini isterim" dedi.

Kırmızı Oda dizisinde 'Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, dün akşam TV8'de yayınlanan bir müzik töreninde Kerimcan Durmaz'ın ödül almasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Petekkaya, konuyla ilgili TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'yı eleştirdiği paylaşımını kısa sürede sildi. Erkan Petekkaya konuyla ilgili yaptığı son paylaşımda ise "Söylediğimde haklı olsam da üslubum hatalı olmuş. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın" mesajını paylaştı.

TIKLAYIN - Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine kızan Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi: Utanıyorum senin kanalında olduğum için