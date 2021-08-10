Kerim Ülker: Ciner soda külü şirketini 5 milyar dolara satışa çıkardı

İngiltere’de 350 milyon dolarlık cam fabrikası kurmak için geçen ay düğmeye basan Ciner Grubu’nun en önemli iş kolunu oluşturan soda külünden çıkmayı planladığı iddia edildi.

Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre Ciner Grubu, We Soda şirketinin satışı için ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’a yetki verdi. Ülker’in Bloomberg’den aktardığı habere göre We Soda 5 milyar dolar etiketle satışa çıkarıldı.

Soda külü, kimya sektörünün en önemli hammaddesinden biri. Temizlik ürünlerinden ilaç sanayiye kadar birçok alanda kullanılıyor. We Soda Türkiye’nin yanı sıra ABD’de de güçlü. Zira Ciner Grubu, 2015 yılında, Güney Koreli OCI Company’nin Kuzey Amerika’daki iştiraki olan OCI Resources LP şirketinin yüzde 75 hissesini almıştı.

Ciner Grubu'nun kurucusu olan Turgay Ciner, Haberturk televizyon kanalı ve internet sitesi ile BloombergHT kanalının da sahibi...