AA, yatırımcı Jim Rogers'la ilgili haberin Türkçe versiyonunda Soros'un ortağı olduğunu gizledi; Kerim Rota: Kavala Sorosçulukla suçlandığı için

Ekonomi Servisi

Eski Bankacı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota, Anadolu Ajansı'nın (AA) uluslararası yatırımcı Jim Rogers'la ilgili haberinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasındaki farka dikkat çekti. Ünlü yatırımcı Rogers, haberde Türkiye'nin Covid 19'la mücadelede çok fazla mali alana sahip olduğunu belirtmişti.

Rota, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, haberin İngilizce versiyonunda Rogers'ın George Soros'un ortağı olarak tanıtıldığına, haberin Türkçe versiyonunda ise bu ifadenin kullanılmadığına dikkat çekti. Rota, Gezi Parkı olayları Davası'ndan dolayı tutuklu bulunan Osman Kavala'nın hükümet tarafından "Sorosçu" olmakla suçlandığı için AA'nın bu ifadeyi Türkçe versiyondan çıkardığını savundu.

Rota şöyle dedi:

"Osman Kavala'nın "Sorosçu" suçlamasıyla haksızca içeride tutulduğu bilindiği için: AA haberinde hoşa giden şeyler söyleyen Jim Rogers, İngilizce versiyonda "Soros'un ortağı" iken, Türkçe versiyon da ortaklıktan çıkarılıvermiş.."