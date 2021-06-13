Kerim Frei, Karagümrük ile sözleşme imzaladı

Bonservisi elinde olan Kerim Frei, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

Son olarak Hollanda ekibi Emmen'de forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu kulüpten yapılan açıklamaya göre ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın da yer aldığı törenle sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Takımımız transferlerine bir yenisini daha ekledi. Kerim Frei Karagümrük’te" denildi.

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Medipol Başakşehir forması giyen Kerim Frei, Hollanda Eredivisie ekibi Emmen formasıyla 18 maça çıktı.

Kerim Frei, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de iki şampiyonluk yaşamıştı.