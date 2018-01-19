Kereste dükkanında yangın

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, Keresteciler Sitesi\'ndeki bir iş yerinde, dün gece belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kereste dükkanında çıkan ve içerideki malzemelerin hasar görmesine yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün saat 23.45\'te, Kereteciler Sitesi\'nde bulunan Burhan Demirkaynak\'a ait kereste dükkanında çıktı. İş yerinin ofis kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede, içerideki kerestelere sıçradı. İş yerinden duman çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği alevler, diğer iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü. İş yerinde bulunan keresteler ise itfaiye ekipleri ve iş yeri çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. Ekipler, iş yerinde yaklaşık 1 saat soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle iş yerinde bulunan çok sayıda parke, kereste ve mobilya malzemesinde hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



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