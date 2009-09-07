Keremcem'in, uğruna şarkı yazdığı o araba!

Keremcem'le aşk yaşamadık dedikten sonra Anadolu Holding'in veliahtı İzzet Özilhan'la ilişki yaşamaya başlayan Yasemin Ergene, Keremcem'in uğruna şarkı yazdığı ÖZilhan'ın Ferrari'siyle görüntülendi.

Yasemin Ergene, genç şarkıcı Keremcem'le yaklaşık üç yıl ilişkisinin ardından Anadolu Holding'in veliahtı İzzet Özilhan'la yeni bir aşka yelken açmış, Reina çıkışında Özilhan'ın kırmızı Ferrari'sinde görüntülenince de, "Mutlu bir beraberliğim var. Zaten Keremcem'le aşk yaşamadık" demişti. Bu sözlerin yaraladığı Keremcem de, Yasemin Ergene'ye "Sevgim az geldi, sana Ferrari gerekti" diye şarkı yazmıştı. Şarkı o dönem manşetlerden inmemişti.

Yaklaşık bir yıl önce şarkının ortaya çıkması ve Keremcem'in "Böyle bir ilişki yoktu denmesi canını yakıyor, bağırıyorsun. Gönderme yok, 'kustuğum's duygulardan biri" açıklamasıyla gündemden inmeyen Ferrari, o gün bu gündür ortalarda görünmüyordu. Şarkıya konu olan o Ferrari, bir yıl sonra ilk kez İstinye Park'ta geçtiğimiz hafta sonu görüntülendi. İzzet Özilhan ve oyuncu sevgilisi Yasemin Ergene, önceki gün İstinye Park'taydı. Özilhan, alışveriş merkezine Ferrari marka spor arabasıyla geldi. Bir kafede, sevgilisi Yasemin Ergene ile buluştu ve alışveriş yaptılar.