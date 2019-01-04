Keremcem: Evde içlik koleksiyonum var

Şarkıcı Keremcem, soğuktan nefret ettiğini söyleyerek setlerde dış çekimlerde içlik giydiğini açıkladı. Keremcem, "Ben Ege adamıyım. Evde içlik koleksiyonum var. Setlerde dış çekimler yapıldığı zaman, mesela böyle gömlek, ceket gayet şık görünüyoruz ya ama altında son teknoloji termal içlikler filan var. Bunu da söyledik artık insanlar dizide gördüklerinde 'Hee bu adamın içinde içlik var' diyecekler" diye konuştu.

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, YouTube’da yayınlanan interaktif talk show programı 'Hadi Be'ye, konuk olan Keremcem, şunları kaydetti:

"Saçlarımı boya sanıyorlar"

Keremcem, internette kendisi için yapılan "Genç göstermek ne demektir sorusunun cevabı adam. 100 yıl yaşasa da en fazla 30 gösteriyor" yorumu hakkında, "Çünkü saçlarımı boya sanıyorlar. Hatta sevgili Fatih Aksoy’la bir dizi çekecektik. 'Yalnız saçlarını boyamayı bırakman lazım' dedi. Abi 'yapma' dedim. Küçük kanıtlarım var, mesela geçen gün berberimi onları keserken yakaladım, 'Dur' dedim. Benim bütün kanıtım o saçlarımı boyamadığıma dair.

"Komik hapşururum"

"Komik hapşırırım. Oğlan dayıya çekermiş ya, dayım da öyleydi. 3 katlı bir aile apartmanında yaşardık. En üst katta dayımlar yaşardı. Dayım hapşırdığında en alt kattan duyardık. Sessiz hapşıramıyorum. Klasik müzik konserinde bayağı dert oluyor."

"Sevmediğim yerlerim var da, seviyorum onları da. 40 yıldır onlarla yaşıyorum. Sinirlenince biraz komik oluyorum. Çünkü bağırıp çağıran bir adam olmadım. Ailende nasılsa öyle. Bizde toplantı yapılır mesela tartışılmaz. Kimsenin sesinin yükseldiğini görmedim. O yüzden ben de öyle bir adamım. Tek çare olarak sesimi yükseltmek kaldıysa karşımdaki gülebilir, çok olmuştur bu."

"Kadınları anlamak çok zor"

"Kadınlar gerçekten çok zor. Zor oluyor. Bir süre sonra onları anlayabilmek mümkün değil."