Keremcem: Evde içlik koleksiyonum var

Oyuncu Keremcem, setlerde dış çekimlerde içlik giydiğini söyledi.

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, YouTube’da yayınlanan interaktif talk show programı 'Hadi Be'ye konuk olan Keremcem, şunları söyledi:

"Ben Ege adamıyım. Soğuktan nefret ediyorum. Evde içlik koleksiyonum var. Setlerde dış çekimler yapıldığı zaman, mesela böyle gömlek, ceket gayet şık görünüyoruz ya ama altında son teknoloji termal içlikler filan var. Bunu da söyledik artık insanlar dizide gördüklerinde 'Hee bu adamın içinde içlik var' diyecekler."