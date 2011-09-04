-Kerem Tunçeri ilk 5'te PANEVEZYS (A.A) - 04.09.2011 -Litvanya'da devam eden 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde ilk tur A Grubu'nda Türkiye'nin Polonya ile yaptığı maçta, Kerem Tunçeri ilk 5'te başladı. Litvanya maçında yüzüne darbe alan Kerem Tunçeri'nin, maçtan sonra hastanede tomografisi çekilmişti. Sağ gözünün altında morluk olan ve dünkü antrenmanda tedbir amaçlı olarak dinlendirilen Kerem, bugün yapılan şut antrenmanında yer aldı. Kerem Tunçeri, Polonya karşısında da ilk 5'te sahaya çıktı. -Türk taraftarlar tribündeki yerlerini aldı- Litvanya'daki maçlarda A Milli Takım'ı destekleyen yaklaşık 150 Türk taraftarı, Polonya karşısında da tribündeki yerlerini aldı. Tribüne Türk bayrakları asan taraftarlar, tezahüratlar yaparak, milli takımı coşkuyla destekledi. Karşılaşmada yaklaşık 100 kadar Polonyalı taraftar da takımlarına destek verdi.