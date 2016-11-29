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Spor

Kerem Tunçeri basketbolu bıraktı

Hidayet Türkoğlu'nun ekibine dahil olan Kerem Tunçeri, A Milli Takım'da menajer olarak görev yapmayı kabul etmişti

29 Kasım 2016 15:13

Basketbolcu Kerem Tunçeri, 37 yaşında spor hayatına veda ettiğini duyurdu.

1979 yılında dünyaya gelen Kerem Tunçeri, profesyonel kariyerihde Galatasaray, Efes Pilsen, Ülkerspor, Beşiktaş, Real Madrid, Triumph Lyubertsy ve Türk Telekom takımlarında da oynadı.

 

Milli Takıma menajer oldu

 

Formasını giydiği kulüplerde çok sayıda ulusal şampiyonluklar kazanan Kerem Tunçeri, A Milli Takımımımızda da büyük başarılar elde etti. Tunçeri, 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda final oynayan ay yıldızlı ekiplerimizde görev yaptı.

Kerem Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı Hidayet Türkoğlu'nun ekibine dahil olarak A Milli Takım'da menajer olarak görev yapmayı kabul etmişti.

37 yaşında salonlara veda eden Tunçeri, son olarak Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Acıbadem Üniversitesi'nde forma giyiyordu.

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