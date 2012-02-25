Kerem Görsev Trio ve Allan Harris’le Bir Caz Gecesi Rüyası

T24 - 23 Şubat Cumartesi akşamı Türkiye’nin en iyi caz piyanistlerinden Kerem Görsev, triosu ve Amerika’nın en iyi caz vokallerinden Allan Harris’le sahnedeydi. Festival izleyicileri caz standartlarının usta yorumcularını dinlemek için JW Marriot Otel’in balo salonunu doldurdular.

Festivalin en keyifli projelerinden olan American Song Book, Kerem Görsev Trio ve Allan Harris’le en sevilen caz standartlarını sundu cazseverlere. Son albümü Therapy ile Grammy’e aday gösterilen piyanist Kerem Görsev, günümüz Türk cazının parlayan yıldızları Ferit Odman (davul) ve Kaan Yıldız’dan (kontrbas) oluşan triosuyla sahne aldı. Tüm Türkiye’de konserleri heyecanla beklenen gruba, bu konser için New York’un En İyi Caz Vokali ödülünü üç kez kazanmış, caz standartlarının en iyi yorumcularından Allan Harris eşlik etti. İzleyiciler caz tarihinde hoş bir yolculuğa çıkarken konserin sponsoru Durance, zarif ambiyans parfümleriyle rüya gibi bir atmosfer yarattı.

Festival, son haftasında kaçırılmaması gereken üç konserle gösterişli bir kapanış yapıyor: 24 Şubat’ta önce Alexandre Frazao Trio ‘TGB Project’, ardından Orhan Osman Turkophony All Stars feat. Dave Weckl – Kai Eckhardt, 25 Şubat’ta ise Volkan Öktem & Laço Tayfa Ankara’nın buzlarını kırıyor.

15. Uluslararası Ankara Caz Festivali, festival küratörü Özlem Oktar Varoğlu’nun hazırladığı CAZIN NABZI temalı programla şubat ayı boyunca Ankaralı cazseverlere gümbür gümbür konserler sunuyor. Birçok proje sadece bu festival için hazırlandı. 51 Türk 38 Yabancı müzisyenin sahne alacağı programa http://ankaracazfestivali.wordpress.com/ adresinden ulaşabilir, gruplar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Biletler www.mybilet.com adresinden ve konser girişlerindeki My Bilet masalarından temin edilebilir.

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