Kerem Gönlüm ölümden döndü

Türkiye Basketbol Ligi'ndeki Beşiktaş İntegral Forex-Galatasaray Liv Hospital maçının ikinci periyotunda korku dolu anlar yaşandı.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, 18. dakikada içinde meydana gelen pozisyonda Galatasaraylı Kerem Gönlüm ile Beşiktaşlı Broekhoff çarpıştı.

Bu sırada yüzüne diz darbesi alan Kerem'in dili boğazına kaçtı. Sağlık ekibi parmağını sarı kırmızılı oyuncunun ağzına sokarak dili normale döndürdü ve nefes almasını sağladı.

Kerem Gönlüm'ün tedavisi sırasında eşi Elif Gönlüm sahaya inerek, eşinin başında bekledi. Kerem, saha içindeki ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Hastaneden ilk alınan bilgilere göre Kerem'in şuurunun yerine geldiği öğrenilirken, Kerem Gönlüm'ün tomografisinin ardından MR'ının çekileceği belirtildi.

Bu olayın üzerinden 1 dakika bile geçmeden, bu kez Beşiktaşlı Doğan Şenli, yüzüne aldığı darbe sonrasında hastanelik oldu. Doğan'ın çenesinde kırık şüphesi olduğu öğrenildi.

