Kerem Demirbay'ı ellerinden kaçırdılar!

Almanya'da Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay'ın daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'a teklif edildiği ortaya çıktı.

Hoffenheim forması altında oynadığı futbolla alkışlanan 23 yaşındaki gurbetçi yıldızın 2012’de Galatasaray'a, geçen yıl ara transferde Beşiktaş'a önerildiği belirlendi.



Sarı-kırmızılılar ise, Kerem Demirbay'la hiç ilgilenmedi, siyah-beyazlıların ise 1 milyon Euro bonservisle alabilecekleri oyuncuyu elden kaçırdıkları öğrenildi.

Almanya ile Türkiye arasında krize neden olan ve Bundesliga’da Hoffenheim formasıyla çok başarılı bir performans sergileyen 23 yaşındaki Kerem Demirbay’ın uzun zaman önce Türk kulüplerinin gündemine geldiği ortaya çıktı.

İlk olarak Galatasaray’ın eski şef ccoutu Mahmut Alpaslan tarafından 2012 yılında sarı-kırmızılı kulübe önerilen Kerem’in o tarihte kadroda düşünülmediği belirlendi.



Borussia Dortmund altyapısındayken Cim-Bom’un kapısından dönen Kerem Demirbay daha sonra Beşiktaş’a teklif edildi. Tolgay Arslan’ın Beşiktaş’a transfer edildiği 2015 yılı ara transfer döneminde hiçbir kulübe bağlı olmayan Mahmut Alpaslan’ın o günlerde siyah-beyazlılara Kerem’i de tavsiye ettiği aktarıldı.