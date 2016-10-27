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Kerem Bürsin'in yeni partneri belli oldu

'Bu Şehir Arkandan Gelecek' adlı dizinin yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı yapacak

27 Ekim 2016 18:05

Kerem Bürsin, hikayesi kendisine ait olan 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' adlı dizide, ödüllü oyuncu Saadet Işıl Aksoy ile birlikte rol alacak.

Milliyet'te yer alan habere göre; geçen yıllarda Oscarlı yıldız Penelope Cruz'la 'Sen Doğmadan' filminde başrolü paylaşan Aksoy, bir süre önce taşındığı Los Angeles'tan 'Kördüğüm' dizisi için dönmüştü. 'Kördüğüm'ün erken final yapmasının ardından güzel oyuncu, Kerem Bürsin'in yeni dizisi için anlaşma sağladı.

Çağrı Lostuvalı'nın yöneteceği dizide; Kerem Bürsin, 'Ali Simith' adlı dövüşçüyü canlandıracak. Saadet Işıl Aksoy ise 'Pelin' karakterine hayat verecek. İki oyuncu, rol icabı büyük aşk yaşayacak

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Kerem BürsinSaadet Işıl AksoyBu Şehir Arkandan Gelecekpartneryeni dizi

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