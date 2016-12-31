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Kerem Bürsin'den 'evlilik' açıklaması

"Halimizden gayet memnunuz, çok çok güzel gidiyor"

31 Aralık 2016 18:47

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Kerem Bursin, gazetecilerin "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu "Böyle iyiyiz. Evlilik konularına girmeyelim" diye yanıtladı.

Sözcü'de yer alan habere göre; yılbaşı gecesini arkadaşlarıyla birlikte geçireceğini belirten oyuncu, “Son günlerde ülke olarak zor zamanlar yaşıyoruz. Her şey daha iyi olsun istiyoruz. Umarım yeni yıl ülkemize güzellikler getirir” dedi.

Bürsin şunları söyledi:

“Yoğun bir tempoda çalışıyorum. Setten önce sabah 05.30’da kalkıp spora gidiyorum. Boks salonunda çekimleri yapıyoruz. Biz şu an halimizden gayet memnunuz. Çok çok güzel gidiyor. Evlilik konularına hiç girmeyelim”

 

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Serenay SarıkayaKerem Bürsinevlilik

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