Kerem Bursin yeni dizisinde 5 dil bilen bir boksörü canlandıracak

Başarılı oyuncu Kerem Bürsin yeni dizisi 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' dizisinde 5 dil bilen boksör bir genci canlandıracak.

Ay Yapım’ın yeni projesi “Bu Şehir Arkandan Gelecek”in hazırlıkları devam ediyor. Uzun aradan sonra bu diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Kerem Bürsin, Gürkan Uygur’un oğlu olarak izleyici karşısına çıkacak.

Bürsin, dizide 5 dil bilen, gemicilik eğitimi almış ve aynı zamanda profesyonel olarak dövüşen Ali Smith adlı Şili vatandaşını oynayacak. İlk bölüm, Ali’nin açık denizde seyreden bir kuru yük gemisindeki dövüş sahnesiyle başlayacak.