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Kerem Bürsin, rolü Çağatay Ulusoy'a kaptırdı

Netflix'in ilk yerli yapımında detaylar belli oluyor...

26 Haziran 2017 01:20

Amerikan kanalı Netflix’in ilk kez Türkiye’de çekilecek dizisinin başrolünde Kerem Bürsin’in oynaması beklenirken başrolü Çağatay Ulusoy’un aldığı belirtildi.

Dizi, yazar İpek Gökdel’in ‘Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi’ adlı romanından uyarlanacak.

Yazar Gökdel yaptığı röportajda “Kitabınızın kahramanı Yavuz’u kimin oynamasını isterdiniz?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Rolü Kerem Bürsin çok iyi oynar.”

Ancak yapılan anlaşmaya göre Yavuz’u Kerem Bürsin değil, Çağatay Ulusoy canlandıracak.

 

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