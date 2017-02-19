Kerem Bürsin: İlla kanımdan, canımdan olmasına gerek yok; evlat edinebilirim

Kalabalık aileleri ve çocukları sevdiğini söyleyen Kerem Bürsin, “İlla kendi kanımdan kendi canımdan olmasına gerek yok, evlat da edinebilirim” dedi.

İki yıldır kendisi gibi oyuncu olan Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Kerem Bürsin, “Hayatımın hiçbir döneminde yalnız kalmak gibi bir endişem olmadı. Yalnız kalmayayım diye de atmadım adımlarımı. Her zaman tek bir tercihim oldu, o da yaşadığım ilişkinin gerçek olması” şeklinde konuştu.

Esquire dergisinin Şubat 2017 sayısına kapak olan 29 yaşındaki oyuncu, kalabalık aileleri ve çocukları çok sevdiğini söyledi. Bürsin, “İlla kendi kanımdan kendi canımdan olmasına gerek yok, evlat da edinebilirim. O kadar çok kimsesiz çocuk var ve dünya da zaten yeterince kalabalık ki, seve seve evlat edinebilirim” dedi.

Şu sıralar ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’te Ali Smith karakterini canlandıran Bürsin, kendini yakışıklı bulmadığını söyledi.

Oyuncu, “Sizin gördüğünüz Kerem; ışıkçının, makyözün ya da fotoğrafçının yarattığı bir adam” ifadesini kullandı.

İleride yönetmenlik yapmak istediğini söyleyen Bürsin, “Bir hikaye oluşturmak ve yapımcı olmak da merakımı uyandırsa da 50’li yaşlarıma geldiğimde yönetmen koltuğuna oturmak isterim” dedi.

Babasının işi dolayısıyla uzun yıllar ABD’de yaşayan Bürsin, “New York’ta yıldızlar da metroya biner. Bir oyuncu için toplu taşıma bulunmaz bir maden. Çevrendekileri izle ve kendini besle” yorumunu yaptı.