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Kerem Bürsin: Ben o pozları paylaşmaya utanırım

08 Nisan 2020 17:50

Oyuncu Kerem Bürsin, Koronavirüs günlerinde sosyal medyada iddialı fotoğraflarını paylaşan ünlüleri eleştirdi.

Salgın nedeniyle gerekli izolasyon kurallarına uyarak dışarı çıkmayan oyuncu Kerem Bürsin, takipçileriyle Instagram'dan sohbet etti.

Geçtiğimiz gün Instagram üzerinden canlı yayın açan Bürsin, karantina günlerinde iddialı fotoğraflarını yayınlayan ünlü isimlerle ilgili görüşlerini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bazılarının "Ben güzel bakıyorum, Ben seksi bakıyorum" fotoğrafları var ya. Bir olay var arkadaşlar, dalga mı geçiyorsunuz? Ben utanırım. Şu dönemde ekstra utanç."

 

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