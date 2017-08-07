T24 LogoT24 Logo
Politika

Kerem Altıparmak'a kınama cezası

“Suç ve cezalar geri yürümez”

07 Ağustos 2017 20:10

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Kerem Altıparmak’a açık Olağanüstü Hal (OHAL) dersi yaptığı gerekçesiyle üniversite yönetimi tarafından kınama cezası verildi.

26 Ekim 2016’da yaptığı OHAL açık dersi nedeniyle cezaya çarptırıldığını söyleyen Altıparmak, bu cezaya dayanak olan hükmün 2 Aralık 2016’da yürürlüğe girdiğine dikkat çekerek “Suç ve cezalar geri yürümez” dedi.

Kerem Altıparmak’ın Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

26 Ekimde yaptığım OHAL açık dersi nedeniyle Ankara Üni hakkımda kınama cezası vermiş. Dayanak olan hüküm 2 Aralıkta yürürlüğe girmiş.

10 ay uğraştıktan sonra bari düzgün bir karar verilebilseydi. Suç ve cezalar geri yürümez! Açık derste bunu da anlatmıştık!

O tarihten beri Ankara Üniv.de OHAL ve KHKlerle ilgili tek bir bilimsel etkinlik yapılmadı. Onurla söylüyorum, ben işimin gereğini yaptım.

Tabii ki sonuna kadar takip edeceğim bu hukuksuz işlemi, diğerlerini yaptığım gibi. Üniversite her şeyin konuşulabildiği yerdir!

ETİKETLER

Ankara ÜniversitesiHukuk Fakültesiöğretim üyesiKerem AltıparmakOHALkınama cezası
","articleSection":"Politika","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-08-07T20:10:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/kerem-altiparmaka-kinama-cezasi,418553","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/kerem-altiparmaka-kinama-cezasi,418553"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24