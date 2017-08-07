Kerem Altıparmak'a kınama cezası

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Kerem Altıparmak’a açık Olağanüstü Hal (OHAL) dersi yaptığı gerekçesiyle üniversite yönetimi tarafından kınama cezası verildi.

26 Ekim 2016’da yaptığı OHAL açık dersi nedeniyle cezaya çarptırıldığını söyleyen Altıparmak, bu cezaya dayanak olan hükmün 2 Aralık 2016’da yürürlüğe girdiğine dikkat çekerek “Suç ve cezalar geri yürümez” dedi.

Kerem Altıparmak’ın Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

26 Ekimde yaptığım OHAL açık dersi nedeniyle Ankara Üni hakkımda kınama cezası vermiş. Dayanak olan hüküm 2 Aralıkta yürürlüğe girmiş.

10 ay uğraştıktan sonra bari düzgün bir karar verilebilseydi. Suç ve cezalar geri yürümez! Açık derste bunu da anlatmıştık!

O tarihten beri Ankara Üniv.de OHAL ve KHKlerle ilgili tek bir bilimsel etkinlik yapılmadı. Onurla söylüyorum, ben işimin gereğini yaptım.

Tabii ki sonuna kadar takip edeceğim bu hukuksuz işlemi, diğerlerini yaptığım gibi. Üniversite her şeyin konuşulabildiği yerdir!