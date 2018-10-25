Kerem Alışık şiirlere ses verdi

İSTANBUL, (DHA) - Ünlü oyuncu Kerem Alışık, \'Kerem Alışık ile Şiirler\' isimli gösterisiyle, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Kerem Alışık’ın performansı izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Canlı müzik ve barkovizyon eşliğinde Türk şiirinin ve edebiyatının unutulmaz isimlerinden dayısı Attila İlhan’ın şiirlerinden örnekler sunan Alışık, İlhan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için kaleme aldığı \'Mustafa Kemal\' isimli şiirini de seslendirdi. Ünlü sanatçı, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vuran babası Sadri Alışık’ın kaleme aldığı şiirlerinden de örnekler sundu.

“GÜZEL YAŞAMA SANATINI BAŞARDILAR”

Sadri Alışık ve annesi ünlü oyuncu Çolpan İlhan’ın kirpiklerinin ucunda namuslu, temiz, sadık, aşık bir hayatı birlikte paylaştıklarını belirten Alışık, “İkisi de güzel sanatlar içinde, ikisi de güzel sanatlar mezunu ama en güzeli, güzel yaşama sanatını başarmış bu iki insanı özlüyoruz. Yüreğime batana özlem demeselerdi bıçak derdim. Şiir gibi bir hayatı yaşadılar artık mısra gerekmez” diye konuştu.

Alışık şiir gecesinde, Türk edebiyatının usta isimlerinden Nazım Hikmet, Cemal Süreyya, Ahmed Arif ve İlhan Berk’in dillerden düşmeyen şiirlerine kendine özgü yorumuyla hayat verdi. Maltepe’de, şiirle dolu unutulmaz bir akşam yaşatan Alışık, program bitiminde izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.