Kerem Alışık: 'Hakkımı helal etmiyorum' sözleri beni derinden sarstı

Kalp krizi sonucu önceki gün yaşama veda eden tiyatro ve sinema sanatçısı Çolpan İlhan'ın cenaze namazında helallik alındığı esnada bir kişinin "hakkımı helal etmiyorum" demesiyle ilgili Kerem Alışık bir basın açıklaması yaptı. Alışık, “Helallik alındığı sırada bir kişinin ‘hakkımı helal etmiyorum’ sözlerini duymak beni ve yakınlarımı derinden sarstı. Üstelik şahsın gelip elimizi sıkarak taziyelerini bildirip, acımızı paylaştığını söyleyip, sonrasında derin bir sükunete riya katmasındaki tarif edilemez acı ile sarsıldık” dedi.

Cenaze namazı sırasında yaşanan bu olayla ilgili Çolpan İlhan’ın oğlu Kerem Alışık, şunları söyledi:

‘Beni derinden sarstı’

"Dün (27 Temmuz Pazar) sadece annemi değil, canımızın bir parçasını toprağa verdik. Teşvikiye Camii’nde helallik alındığı sırada bir kişinin “hakkımı helal etmiyorum” sözlerini duymak beni ve yakınlarımı derinden sarstı. Üstelik şahsın gelip elimizi sıkarak taziyelerini bildirip, acımızı paylaştığını söyleyip, sonrasında derin bir sükunete riya katmasındaki tarif edilemez acı ile sarsıldık. Acımıza rağmen hemen konunun araştırılmasını, yapılan bir haksızlık var ise derhal düzeltilmesini istedim yakınlarımdan. Hak sahibi iseniz hakkınızı helal etmeyebilirsiniz pek tabii ki. Herkesin “kul” olarak böyle bir hakkı vardır.

Konu ile ilgili açıklamayı gerektirecek bir “haksızlık” durumu olmadığı için detaylara girmeyeceğimi ancak özellikle internet medyası ve televizyonlara yansıyan haberlerden dolayı üzüntü duyduğumuzu söylemek istedik. Annem Çolpan İlhan’ın henüz toprağa bile verilmemişken kemiklerini sızlatacak bu durumun yaşanmasından ve son yolculuğuna uğurlanışına düşen bu “haksız gölgeden” dolayı büyük üzüntü duyduğumu sizlerle paylaşmak istedim. Bugüne kadar Çolpan İlhan adının “Haksızlık” kelimesi ile yan yana geldiğini hiç duymamış biri olarak, dün de siz basın mensuplarına söylediğim gibi, “Aslında o bize hakkını helal etmeli..."